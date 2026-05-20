20 Мая 2026, 23:59
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Нью-Йорке автомобиль взорвался недалеко от статуи «Быка с Уолл-стрит»
В США в Нью-Йорке автомобиль загорелся и взорвался у статуи «Атакующего быка» в районе Уолл-стрит.
По данным пожарной службы Нью-Йорка (FDNY), инцидент произошел в пять часов вечера по местному времени. Пожарные быстро справились с возгоранием. Пострадавших нет, причина взрыва устанавливается, передает sundayguardianlive.com
На видео видно, что автомобиль был припаркован на обочине до того, как его охватило пламя. Издание утверждает, что автомобиль принадлежал транспортному управлению (Metropolitan Transportation Authority, MTA). Однако официальные лица не подтвердили эту информацию.