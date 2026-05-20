20 Мая 2026, 22:09
В мире набирают популярность путешествия "для переживания горя"

Все больше путешественников по всему миру бронируют поездки, посвященные переживанию горя, чтобы справиться с утратой, травмой и душевной болью вдали от повседневной жизни.

Как отмечается в материале Euronews Travel, если раньше люди предпочитали переживать горе тихо, часто в одиночестве, то теперь многие превращают утрату в совместный опыт, участвуя в ретритах, целительных практиках и даже круизах для скорбящих, призванных помочь пережить душевную боль, травму и смерть в коллективной обстановке, пишет unian.net

Согласно прогнозам Global Wellness Institute от 2025 года, мировой рынок консультаций по вопросам переживания горя вырастет до 4,52 млрд долларов к 2029 году с 2,73 млрд долларов в 2022 году. Этот рост в организации объясняют "растущим принятием проблем психического здоровья в целом и связанных с горем проблем в частности".

Среди прочих, подобные услуги туристам предлагают специализированные центры в городе Мистра (Греция), на острове Ре (Франция), в городе Гранада (Испания), в графстве Сомерсет (Великобритания) и в округе Трелони (Ямайка).

unian.net
