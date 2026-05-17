17 Мая 2026, 14:30
В Лондоне прошли марш ультраправых и пропалестинская акция

Сразу две массовые уличные акции состоялись в столице Великобритании в субботу, 16 мая.

На одну из них вышли противники миграции, на вторую - желающие вспомнить о "Накбе" ("катастрофе"). Так в арабских странах называют исход около 700 000 палестинцев в 1948 году при создании Государства Израиль, передает dw.com

Точное число участников акций пока неизвестно. Правые заявили о "миллионах" участниках, сторонники палестинцев - о 250 тысячах. По данным агентства Reuters, всего на улицы Лондона вышли несколько десятков тысяч человек. Это совпало с финальным матчем Кубка Англии по футболу, который посетили тысячи болельщиков.

Всего на трех мероприятиях работали около 4 000 полицейских, они задержали 43 человека. Обе демонстрации прошли "без значительных инцидентов", отметили в полиции.

Марш правых во главе с Томми Робинсоном

Первую акцию "Объединим королевство" созвал ультраправый активист Стивен Яксли-Леннон, известный как Томми Робинсон. В его прошлой антимигрантской акции в сентябре 2025 года приняли участие около 150 тысяч человек.

Участники марша 16 мая выражали недовольство числом просителей убежища и массовой иммиграцией, а также критиковали премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Тот еще до проведения марша обвинил его организаторов в намеренном распространении ненависти и раскола.

На акции о "Накбе" критиковали Трампа и Фараджа

На ежегодном марше в память о "Накбе" критиковали президента США Дональда Трампа и британского правого политика Найджела Фараджа, чья партия недавно получила большинство на местных выборах.

Британская полиция заранее заявляла, что не допустит на акции антисемитских лозунгов. По данным Reuters, некоторые демонстранты скандировали "Смерть ЦАХАЛ!".

Источник
