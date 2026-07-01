В Литве за слова «жильё только для литовцев» агенту вынесли предупреждение.

Служба контролёра по равным возможностям Литвы установила, что агент по недвижимости, заявивший иностранцу, что квартира сдаётся только литовцам, дискриминировал его по признаку национальности и расы.

Как во вторник сообщила служба, в жалобе заявитель указал, что при попытке арендовать квартиру сообщил о том, что является иностранцем, а также предоставил информацию о своём финансовом положении и доходах. В ответ агент сообщил ему, что квартира сдаётся только литовцам, однако пообещал обсудить этот вопрос с владельцем жилья, сообщает lrt.lt

Спустя некоторое время иностранца попросили уточнить его национальность. После того как мужчина ответил, что он перс, агент позднее сообщил ему, что квартира будет сдана другому человеку.

По мнению заявителя, даже несмотря на то, что он доказал свою платёжеспособность, жильё ему не сдали именно из-за его национальности.

После обращения службы в малое товарищество «Patera», которое представляет агент, компания признала, что фраза о предпочтении литовцев была неуместной.

Однако товарищество отвергло обвинения в том, что при сдаче жилья отбор проводится по национальному признаку или происхождению, и заявило, что решение по кандидатуре заявителя принимал собственник квартиры.

По словам руководителя правовой группы службы Аудроне Даукшайте-Тимпе, законодательство не только запрещает отказывать в предоставлении услуги исключительно из-за национальности или расы человека, но и запрещает в информации об услугах указывать ограничения прав или предоставление преимуществ определённым группам лиц.

«В данном случае не хватило данных, чтобы доказать, что жильё не было сдано заявителю исключительно из-за его национальности. Однако нарушение принципа равных возможностей было установлено из-за дискриминационного характера предоставленной информации», — отметила юрист.

За нарушение требований Закона о равных возможностях служба вынесла малому товариществу «Patera» предупреждение.

А. Даукшайте-Тимпе подчеркнула, что отказывать в аренде жилья запрещено не только по причине национальности или расы, но и из-за семейного положения, инвалидности, пола и других оснований, связанных с личностью человека и закреплённых в Законе о равных возможностях.