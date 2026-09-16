В Китае открыли завод по массовому производству роботов.

В Китае открыли автоматизированный завод UBTech Robotics по выпуску промышленных человекоподобных роботов. Его годовая мощность превысит 10 тыс. единиц.

Площадь завода составляет 14 тыс. кв. м. Среди выпускаемой заводом продукции - роботы серий Walker S и Cruzr. В их окончательной сборке используют, в частности, манипуляторы с электроприводом, а также беспилотные транспортные средства. Производственная линия рассчитана на выпуск одного робота каждые десять минут, пишет globaltimes.cn

После запуска завода акции UBTech выросли более чем на 3%.