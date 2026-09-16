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16 Сентября 2026, 07:09
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В Китае открыли завод по массовому производству роботов

В Китае открыли автоматизированный завод UBTech Robotics по выпуску промышленных человекоподобных роботов. Его годовая мощность превысит 10 тыс. единиц.

В Китае открыли завод по массовому производству роботов.
В Китае открыли завод по массовому производству роботов.

Площадь завода составляет 14 тыс. кв. м. Среди выпускаемой заводом продукции - роботы серий Walker S и Cruzr. В их окончательной сборке используют, в частности, манипуляторы с электроприводом, а также беспилотные транспортные средства. Производственная линия рассчитана на выпуск одного робота каждые десять минут, пишет globaltimes.cn

После запуска завода акции UBTech выросли более чем на 3%.

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