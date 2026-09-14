В Украине из-за атаки РФ остановил работу завод польской компании, производящей сантехнику

Завод польской компании Cersanit SA по производству керамики и сантехники в городе Звягель Житомирской области полностью прекратил работу из-за разрушений, нанесенных российскими реактивными дронами 12 сентября.

Как пишет Dilo, об этом идет речь в заявлении компании.

Атака на предприятие произошла в ночь на 12 сентября. Благодаря эвакуации все находившиеся на смене работники остались живы.

Дроны повредили ключевые элементы производственного цикла керамической плитки. В компании подчеркнули, что в нынешнем состоянии возобновить производство и продолжать работу невозможно — завод остановился.

В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений и ущерба. По предварительным прогнозам, ремонт и возобновление производства продлится не менее шести месяцев.

РФ атаковала завод польской компании, производящей сантехнику

Накануне Forbes писало, что российские войска 12 сентября атаковали завод польской компании Cersanit SA в Звягельском районе Житомирской области.

ООО «Церсанит Инвест» (дочернее предприятие польской Cersanit SA) является крупнейшим в Украине производителем керамической плитки и сантехники, а сам завод построен с нуля и работает с 2007 года. Предприятие производит продукцию под брендами Cersanit и Opoczno, а также выпускает керамическую и акриловую сантехнику. В то же время выручка компании за 2025 год превысила 3,7 миллиарда гривен.

Напомним, в ночь на 12 сентября "Запорожсталь" в третий раз за последний месяц потерпела ракетный удар. Четыре баллистических ракеты попали в производственную площадку предприятия, четверо работников получили травмы. Комбинат после предварительных атак 11 и 27 августа до сих пор не возобновил производство.