В Киевской области при ударе России погибли мать и двое детей

ВС РФ продолжили атаковать Украину беспилотниками в ночь на 20 сентября. В результате ударов по Киевской области погибли мать и двое детей. Накануне дрон ударил по монастырю в Херсонской области, один священник погиб.

В ночь на воскресенье, 20 сентября, Россия вновь нанесла массированные удары по Украине 138 беспилотниками различных типов, включая реактивные. Об этом заявили Воздушные силы ВСУ, передает dw.com

Из сообщения военных следует, что по состоянию на 8 утра воскресенья противовоздушная оборона сбила или подавила 101 российский дрон. Зафиксированы попадания БПЛА на 17 локациях, а падение обломков еще на 5.

В Фастовском районе Киевской области в результате российской атаки погибли мать и двое маленьких детей, в Вышгородском - женщина и ребенок, рассказал глава местной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, российские удары по Киевщине повредили на частные жилые дома и автомобили, а таже учебное заведение и автобус.

Во второй половине дня субботы, 19 сентября, в Херсонской области ВС РФ также нанесли удар с помощью FPV-дрона по монастырю в селе Червоный Маяк, в результате чего погиб 71-летний священнослужитель. Еще четверо священников получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.