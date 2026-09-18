В Конотопе под удар России попали детсад, школа и медучреждения.

В Конотопе Сумской области ударами российских БПЛА повреждены учебные заведения, медучреждения, транспортная и энергетическая инфраструктура, жилые дома и предприятия. В Запорожье ударом разрушен торговый центр.

Российские войска атаковали беспилотниками Конотоп Сумской области. В результате повреждены детский сад, школа, медицинские учреждения, частные жилые дома, а также газораспределительная сеть, предприятия малого бизнеса, линии электропередачи и железная дорога, сообщил утром в пятницу, 18 сентября, мэр Конотопа Артем Семенихин, передает dw.com

По его данным, пострадали две женщины. Из-за повреждения газораспределительной сети часть города осталась без газа.

Удар по торговому комплексу в Запорожье

В Запорожье поздним вечером 17 сентября армия РФ нанесла удар по торговому центру, в результате возник масштабный пожар, сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин. Торговый комплекс разрушен, ранен один человек, написала в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"Возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади более 10 тысяч квадратных метров. Работа усугублялась постоянными угрозами повторных вражеских ударов, из-за которых пожарные отходили в укрытие", - сообщили в службе. Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены.

В Киеве в результате вечерней атаки БПЛА пострадал один мужчина, он госпитализирован. В Подольском районе дроны ударили по нежилому зданию, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские силы атаковали Украину 93 ударными БПЛА типа Shahed, из них 46 - реактивные, "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т". Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили либо подавили 69 российских дронов. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 13 локациях, а также падение сбитых обломков на 3 локациях, заявили в ВСУ, отражающих российскую военную агрессию.