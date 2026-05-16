ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
16 Мая 2026, 18:15
4 362
В ХАМАС подтвердили ликвидацию лидера военного крыла

Командир военного крыла палестинского движения ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад, считающийся одним из главных организаторов нападения на Израиль, погиб в результате целенаправленного удара по сектору Газа.

Об этом сообщает Reuters

«Высокопоставленный чиновник ХАМАС подтверждает гибель лидера военного крыла аль-Хаддада», – говорится в сообщении организации.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила по Газе с целью ликвидации лидера военного крыла движения ХАМАС. Утверждается, что аль-Хаддад был одним из организаторов нападения на Израиль в октябре 2023 года.

7 октября 2023 года в Израиле произошла масштабная террористическая атака и вторжение боевиков ХАМАС из сектора Газа, названное ими «Наводнение Аль-Акса». Это стало самой кровавой трагедией в истории современного Израиля, сопровождавшейся массовыми убийствами гражданских, захватом заложников.

Источник
