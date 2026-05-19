В Кении начались массовые протесты из-за подорожания топлива, есть жертвы.

Власти подтвердили гибель четырех человек, пострадали несколько десятков. Местные СМИ сообщили о «бандах», которые перекрывают дороги и требуют деньги с автомобилистов за проезд.

В забастовке участвуют, в том числе, объединения владельцев маршруток. Общественный транспорт не работал с 18 мая во многих городах страны, включая Найроби, Момбасу, Накуру, Руиру. Одновременно прошли массовые демонстрации, для разгона которых полиция применила силу. Министр внутренних дел Кении Кипчумба Муркомен сообщил, что погибли четыре человека, еще 30 пострадали. Полицейские задержали около 350 участников протестов в нескольких городах, пишет Daily Nation.

«Демонстрация не была мирной, — заявил, в свою очередь, представитель администрации Найроби. — Участники были вооружены. Они заблокировали дорогу камнями».

После массовых беспорядков и недовольства бизнеса, парализовавшего работу общественного транспорта в Кении, Управление по регулированию энергетики и нефтяной промышленности Кении заявило о снижении цен на дизельное топливо. Стоимость бензина решено пока не менять. При этом цена на керосин была повышена.

Daily Nation пишет, что транспортные компании пока не прервали забастовку. Местные жители передвигаются пешком либо пытаются найти немногочисленные маршрутки, которые продолжают курсировать в городах.