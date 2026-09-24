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24 Сентября 2026, 19:23
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В Казахстане во время учений 19 военнослужащих унесло в море

В Каспийском море во время учений Военно-морских сил Казахстана в Мангистауской области 19 военнослужащих унесло в море.

В Казахстане во время учений 19 военнослужащих унесло в море.
В Казахстане во время учений 19 военнослужащих унесло в море.

По предварительным данным Минобороны, девять человек погибли, трое спасены, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.

Как сообщили в военном ведомстве, ЧП произошло при выполнении учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра. На месте ведется поисково-спасательная операция с участием подразделений ВМС, МЧС, авиации и других служб.

На место инцидента выехал министр обороны Казахстана Даурен Косанов. В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и заверили, что им будет оказана необходимая помощь. Дополнительные данные о ходе поисковой операции обещали сообщить позже.

В казахстанском секторе Каспийского моря проходят учения «Оборона Каспия — 2026». В маневрах задействовано более 500 военнослужащих, в том числе экипажи боевых кораблей, береговые подразделения, силы и средства береговой охраны пограничной службы КНБ. Цель учений — повышение уровня боевой готовности экипажей кораблей и взаимодействия сил.

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