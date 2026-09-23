Молдова и Казахстан договорились о запуске проектов в сфере энергетики.

Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам встречи главы молдавского МИД Михая Попшоя и министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, прошедшей в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны договорились активизировать торгово-экономические связи и привлечь казахстанских инвесторов на молдавский рынок. Для реализации этих планов в ближайшее время будет организовано заседание межправительственной молдо-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, пишет rupor.md

В ходе встречи Попшой подчеркнул практическую пользу расширения дипломатических контактов.

«У нас хорошие отношения с Казахстаном, и мы хотим развивать их и дальше. Открытие посольства Республики Молдова в Астане в 2025 году является важным шагом в этом направлении и дает нам возможность работать над общими инициативами посредством прямых контактов и более тесных связей между людьми, институтами и бизнес-сообществами», — заявил Михай Попшой.

Кроме того, министры отметили продуктивное взаимодействие двух государств на площадке ООН.