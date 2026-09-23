theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Сентября 2026, 13:38
31
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова и Казахстан договорились о запуске проектов в сфере энергетики

Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам встречи главы молдавского МИД Михая Попшоя и министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, прошедшей в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Молдова и Казахстан договорились о запуске проектов в сфере энергетики.
Молдова и Казахстан договорились о запуске проектов в сфере энергетики.

Стороны договорились активизировать торгово-экономические связи и привлечь казахстанских инвесторов на молдавский рынок. Для реализации этих планов в ближайшее время будет организовано заседание межправительственной молдо-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, пишет rupor.md

В ходе встречи Попшой подчеркнул практическую пользу расширения дипломатических контактов.

«У нас хорошие отношения с Казахстаном, и мы хотим развивать их и дальше. Открытие посольства Республики Молдова в Астане в 2025 году является важным шагом в этом направлении и дает нам возможность работать над общими инициативами посредством прямых контактов и более тесных связей между людьми, институтами и бизнес-сообществами», — заявил Михай Попшой.

Кроме того, министры отметили продуктивное взаимодействие двух государств на площадке ООН.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте