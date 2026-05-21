21 Мая 2026, 18:30
В Карибское море прибыла авианосная группа ВС США Nimitz

Авианосная ударная группа со старейшим американским авианосцем USS Nimitz 20 мая прибыла в Карибское море.

Об этом уведомило Южное командование ВС США (SOUTHCOM), передает nypost.com

«USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива»,— сообщило SOUTHCOM в соцсети X.

Авианосец сопровождают эсминец USS Gridley и судно-заправщик USNS Patuxent. По данным New York Post, в авианосную группу также входят истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet, истребитель EA-18G Growler, палубный самолет E-2D Hawkeye, военно-транспортный самолет C-2A Greyhound и вертолет MH-60R/S Sea Hawks.

Авианосную ударную группу отправили в Карибское море из-за сообщений о подготовке США к боевым действиям на Кубе. SOUTHCOM уже провело несколько совещаний по этой теме, утверждает Politico. На этой неделе США выдвинули в адрес бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц обвинения в сговоре с целью убийства американцев. The New York Times писала, что высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию. В январе американские силы нанесли удары по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны. Правительство Кубы назвало все обвинения «позорной провокацией».

