18 Мая 2026, 20:54
В Южной Корее вступает в силу запрет на поедание собак

Инспекторы начнут массовые проверки не только действующих, но и уже закрытых предприятий, чтобы исключить незаконное разведение животных и возобновление деятельности.

С февраля 2027 года в Южной Корее начнет действовать полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу. Это решение ставит точку в многолетних спорах вокруг древней и неоднозначной кулинарной традиции. Сейчас власти официально сообщили, что на данный момент закрыли 82% ферм, которые занимались разведением собак для производства мяса, сообщает kookje.co.kr

Процесс избавления от индустрии идет ударными темпами. Только с начала 2024 года работу прекратили 1 265 ферм из 1 537, существовавших ранее. Владельцам оставшихся предприятий дали четкий срок — они обязаны полностью закрыть свой бизнес до конца 2026 года. Запрет поддерживает значительная часть общества, особенно молодежь.

Грядущие проверки затронут не только те хозяйства, которые все еще продолжают действовать, но и те объекты, которые уже официально считаются закрытыми. Власти намерены жестко выявлять любые случаи незаконного разведения собак, а также пресекать возможное тайное возобновление запрещенной деятельности.

В июле и августе этого года власти страны проведут дополнительные масштабные инспекции. Главная цель этих внеплановых проверок — максимально ускорить процесс закрытия оставшихся собачьих ферм и не дать владельцам затягивать время. 

У тех предприятий, которые решат проигнорировать государственный запрет и продолжат свою работу, чиновники смогут безвозвратно отзывать лицензии на ведение любой сельскохозяйственной деятельности. Это означает полную потерю бизнеса без возможности восстановления.

По данным Ассоциации производителей мяса собак, в этой сфере официально и неофициально заняты около одного миллиона фермеров, заводчиков, забойщиков и продавцов. Блюда из собачьего мяса подают примерно в 1 600 ресторанах по всей стране. А число потребителей, согласно тем же оценкам, превышает 10 миллионов человек, в основном это люди старшего поколения, для которых это блюдо является частью культурного наследия. До 2027 года стране предстоит пройти путь трансформации не только законодательства, но и устоявшихся общественных привычек.

Источник
