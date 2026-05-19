19 Мая 2026, 22:25
В Испании запросили залог в €1 млн для сына основателя Mango
В Испании прокуратура запросила залог в €1 миллион для арестованного сына основателя бренда Mango Исака Андика Джонатана.
«Прокуратура попросила судью назначить залог в размере €1 миллиона для освобождения Джонатана Андика, сына основателя Mango Исака Андика», — говорится в материале, передает efe.com
В то же время семья Исака Андика выступила в защиту Джонатана и заявила, что абсолютно убеждена в его невиновности.