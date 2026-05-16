В Японии около 20 человек умерли после применения препарата от васкулита.

Об этом сообщает Reuters.

Tavneos применяется для лечения ANCA-ассоциированного васкулита — редкого аутоиммунного заболевания, вызывающего воспаление сосудов.

Японская фармацевтическая компания Kissei Pharmaceutical рекомендовала врачам прекратить назначение препарата новым пациентам и пересмотреть текущее лечение из риска поражения печени. По данным компании, часть смертей были связаны с тяжелым заболеванием печени, разрушающим желчные протоки, однако прямая связь с препаратом подтверждена не во всех случаях.

Вместе с тем большинство случаев тяжелого поражения печени произошло в течение трех месяцев после начала терапии, отмечает агентство.

Всего с 2022 года в Японии Tavneos получили около 8,5 тыс. пациентов. Kissei Pharmaceutical призвала регулярно контролировать функцию печени и немедленно прекращать лечение при выявлении отклонений.

В феврале 2025 года в Великобритании более 80 человек умерли после применения препаратов для лечения диабета, которые также используются для снижения веса. Речь шла, в частности, об «Оземпике» и «Мунджаро».

К концу января было зарегистрировано по меньшей мере 22 смертельных случая, связанных с использованием этих препаратов для похудения, и еще 60 при лечении диабета второго типа. Около 400 человек с момента появления препаратов на рынке было госпитализировано.