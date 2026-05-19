19 Мая 2026, 15:45
В городах на востоке Латвии произошел блэкаут

На востоке Латвии произошли масштабные сбои в системах электроснабжения. Отключения затронули более 60 тыс. клиентов оператора распределительных электросетей Sadales tikls. К настоящему моменту подача электричества восстановлена.

По данным Sadales tikls, нарушение в работе высоковольтной электросети напряжением 110 киловольт зафиксировали в 12:15 по местному времени. Частичный блэкаут зафиксировали в Алуксненском, Прейльском, Даугавпилсском, Екабпилсском, Смилтенском, Сигулдском и Кекавском районах, а также в некоторых районах Риги, пишет delfi.lv

Уже в 12:50 подача электричества была восстановлена. Причины сбоя пока не названы. Признаков того, что к нарушениям работы сети могут быть причастны третьи лица, на данный момент нет, заявил информагентству LETA представитель оператора Augstsprieguma tikls.

