В Германии меньше половины семей владеют собственным жильем.

Германия опустилась на последнее место в Европе по доле владельцев жилья. Согласно исследованию Pestel-Institut, лишь 43,5% домохозяйств живут в собственном доме или квартире — это минимальный показатель примерно за 20 лет.

Германия остается единственной страной ЕС, где большинство населения арендует жилье, пишет bild.de

Для сравнения: в Румынии собственным жильем располагают 94% жителей, в Словакии — 93%, в Венгрии — 92%. Даже Австрия, занимающая предпоследнее место в Европе, опережает Германию: там доля собственников составляет 54%.

Особенно заметна разница между регионами Германии. В Саарланде почти 60% жителей владеют жильем, в Бранденбурге — более 44%. В Берлине показатель составляет лишь около 16%, в Гамбурге — чуть больше 20%.

Сильнее всего ситуация ударила по молодым. Почти три четверти немцев в возрасте от 25 до 45 лет снимают жилье, а собственная недвижимость есть лишь примерно у каждого четвертого. Высокие цены на строительство и землю, выросшие ставки по кредитам и отсутствие достаточной господдержки делают покупку жилья недоступной даже для многих семей с двумя доходами.

Эксперты предупреждают, что проблема касается не только мечты о собственном доме. Недвижимость является важным способом накопления капитала и обеспечения старости. Те, кто всю жизнь снимает жилье, должны продолжать платить за него и после выхода на пенсию — что повышает риск бедности в пожилом возрасте.