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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Сентября 2026, 23:22
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Германия получила свой первый истребитель F-35

В пятницу Германия получила свой первый истребитель F-35 после провала флагманского европейского проекта истребителей нового поколения.

Германия получила свой первый истребитель F-35.
Германия получила свой первый истребитель F-35.

Министр обороны Германии Борис Писториус находился в Техасе на заводе Lockheed Martin для участия в церемонии. Поставка истребителя была запланирована давно, но прекращение в начале этого года франко-германо-испанской программы разработки истребителя Future Combat Air System усиливает призывы в Берлине расширить первоначальный заказ на 35 американских самолетов стоимостью 10 млрд евро, передает eurointegration.com.ua

Самолёт Lockheed Martin F-35A Lightning II призван решить насущную проблему Германии: заменить устаревшие истребители-бомбардировщики Tornado и сохранить свою роль в программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО, пока Европа будет разрабатывать собственный истребитель нового поколения.

Однако без программы FCAS Берлин остается без очевидного европейского преемника.

"Мы хотим и должны сохранить систему совместного использования ядерного оружия", – заявил Писториус накануне передачи самолета. Он утверждал, что F-35 в настоящее время является "единственным самолетом в мире", способным выполнить эту миссию.

В рамках программы НАТО по совместному использованию ядерного оружия Германия и другие избранные союзники располагают самолетами, способными нести американские ядерные бомбы, хотя решение об их применении остается за Вашингтоном.

Первые самолеты F-35 останутся в США для обучения: немецкие пилоты и технические специалисты будут готовиться к выполнению операций, прежде чем в конце 2027 года в Бюхель будут отправлены дополнительные самолеты. Полную оперативную готовность ожидают к 2030 году.

В настоящее время Берлин эксплуатирует около 80 самолетов Tornado, а некоторые миссии будут перенесены на самолеты Eurofighter Typhoon. Однако провал программы FCAS привел к долгосрочному пробелу в планах Германии относительно ее боевого авиационного парка.

Во время Берлинского авиасалона в июне Писториус заявил, что Берлин рассматривает следующие варианты: приобрести дополнительные самолеты F-35 в качестве "переходного" варианта после провала FCAS, присоединиться к существующей международной программе шестого поколения или разработать национальную программу под руководством Airbus.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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