В Германии 180 тысяч работников вышли на протесты из-за угрозы массовых увольнений в автопроме.

В Германии прошла волна протестов в автомобильной промышленности. В понедельник, 21 сентября, работники вышли на улицы, требуя поддержки от властей и руководства крупных компаний в попытке сохранить заводы и рабочие места.

Протесты прошли более чем в 280 местах по всей Германии. В них приняли участие около 180 тысяч человек, сообщила крупнейшая промышленная профсоюзная организация Европы IG Metall, сообщает libertatea.ro

Немецкая автомобильная отрасль испытывает серьезное давление из-за активного расширения китайских производителей, снижения спроса на внутреннем рынке и высоких американских импортных пошлин, сообщает AFP. Такие компании, как Volkswagen (VW), Mercedes-Benz и BMW, уже объявили о планах сокращения рабочих мест.

31-летний Яник Хитцеманн, работающий на сборочной линии завода VW в Ганновере, заявил AFP, что вышел на протест, чтобы оказать давление на руководство и добиться поиска нового назначения для предприятия. Завод в Ганновере входит в число четырех предприятий VW в Германии, которым грозит возможное закрытие.

«Все, чего мы действительно хотим, — чтобы правление серьезно отнеслось к нашим требованиям и нашло альтернативное решение. Потеря работы стала бы разрушительной для любого человека, которого это коснется», — сказал он.

«Ситуация полностью вышла из-под контроля»

Выступая на заводе VW в Вольфсбурге, крупнейшем в мире по площади, глава IG Metall и член наблюдательного совета VW Кристиане Беннер заявила: «Ситуация полностью вышла из-под контроля».

Она добавила: «Такие компании, как VW, BMW, Audi, Bosch, Mercedes и Porsche, были синонимами великолепных автомобилей и высокого качества. Теперь руководители на полной скорости ведут отрасль прямо к стене».

Одни объясняют спад ошибками внутри компаний, в частности поздним переходом на электромобили и проблемами в сфере программного обеспечения. Другие указывают на внешние факторы. Среди них — финансовая поддержка со стороны правительства Китая, которая, по мнению критиков, исказила мировой рынок из-за избыточных производственных мощностей китайских производителей.

Глава IG Metall призвала правительство снизить стоимость энергии, оказать финансовую поддержку поставщикам, которым необходимо модернизировать свои предприятия, а также стимулировать внутреннее производство с помощью норм по типу «Сделано в ЕС».

«В эти неспокойные времена коллеги должны иметь возможность рассчитывать на защиту со стороны всеобъемлющей социальной и промышленной политики», — заявила она.

«Автомобильная отрасль Европы изменится до неузнаваемости»

Также присутствовавшая в Вольфсбурге председатель производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила коллегам несколько «болезненных истин».

«Автомобильная промышленность Европы изменится до неузнаваемости. Традиционные производители исчезнут. Другим придется объединяться», — сказала она.

Кавалло добавила: «Борьба за то, как будет распределено это бремя, уже началась. Вопрос не в том, что придется принять работникам, а в том, как мы можем коллективно и справедливо распределить жертвы между собой».