Немецкий автопром продолжает терять позиции.

По данным EY, в первом полугодии 2026 года выручка немецких автоконцернов, теряющих важный рынок Китая, сократилась на 2,9 процента, в то время как 19 крупных представителей этой отрасли в мире показали рост в 3,6%.

Автомобильная промышленность Германии продолжает переживать спад, следует из исследования консалтинговой компании Ernst & Young (EY), опубликованных в воскресенье, 20 сентября. Эти данные свидетельствует о том, что немецкие производители сталкиваются со снижением выручки, обвалом прибыли и "стремительным падением рентабельности" - в частности, Volkswagen, BMW и Mercedes по-прежнему стремительно теряют важный для отрасли китайский рынок, передает dw.com

По данным EY, в первом полугодии 2026 года выручка немецких автоконцернов сократилась на 2,9 процента - до примерно 284 млрд евро. В то же время выручка 19 крупнейших мировых автоконцернов выросла на 3,6 процента - до около 1,048 трлд евро.

"Японские концерны увеличили свою выручку на 7,9 процента, другие европейские производители - на 9,8 процента, американские концерны - на 4,5 процента, а китайские - на 0,9 процента", - цитирует EY пояснения экспертов рынка, уточняющих, что "в сравнении по странам немецкие производители занимают последнее место".

Рентабельность ведущих немецких автоконцернов упала ниже 5%

Согласно данным исследования, за первые шесть месяцев года средняя рентабельность Volkswagen, BMW и Mercedes снизилась с 5,5 до 4,6%. "Десятилетний средний показатель по отрасли составляет 5,9 процента, а еще несколько лет назад немецкие концерны достигали двузначной рентабельности", - отметили в EY.

Три ведущие автокомпании ФРГ в совокупности получили прибыль в размере чуть более 13 млрд евро - это второй самый низкий показатель с 2017 года. Только в 2020 году - первом году пандемии COVID-19 - прибыль за первое полугодие оказалась еще ниже.

Эксперт: Причина спада в кризисе рентабельности

"Немецкая автомобильная промышленность переживает кризис рентабельности, - цитирует агентство AFP эксперта EY Константин Галл (Constantin Gall). - Немецкие производители теряют не только доли рынка, но и, прежде всего, прибыльность". По его оценке, причинами являются не только высокие зарплаты, но и цены на энергоносители, а также бюрократические издержки в Германии. Производство в стране становится все более невыгодным, подчеркнул он: "Поэтому немецкие концерны ищут спасение в переезде в более привлекательные регионы".

Помимо введенных американских пошлин, проблемой для немецкого автопрома является развитие рынка в Китае. "Рынок отличается чрезвычайно высокой конкуренцией, дорогостоящие автомобили премиум-класса плохо продаются на фоне слабой конъюнктуры, а в растущем сегменте электромобилей китайские покупатели отдают предпочтение отечественным брендам", - пояснил Галл.

Китайский рынок имеет большое значение для немецких компаний: без него компенсировать потерю доходов в других регионах в краткосрочной перспективе будет крайне сложно. Доля Китая в мировых продажах Volkswagen, Mercedes и BMW за прошедший год снизилась с 28,9 до 23,5 процента.