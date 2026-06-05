theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 19:38
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Финляндии завершили расследование повреждения подводных кабелей судном Fitburg

В Финляндии завершили досудебное расследование по инциденту с повреждением телекоммуникационных кабелей в Финском заливе в конце 2025 года, в котором подозревают судно Fitburg.

В Финляндии завершили расследование повреждения подводных кабелей судном Fitburg.
В Финляндии завершили расследование повреждения подводных кабелей судном Fitburg.

Национальная уголовная полиция Финляндии завершила досудебное расследование в отношении повреждения телекоммуникационных кабелей в Финском заливе в последний день 2025 года, в связи с чем задерживалось грузовое судно Fitburg, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на yle.fi

В настоящее время в статусе подозреваемых остаются четыре человека, в отношении троих действует запрет на поездки.

Отмечается, что расследование вели в тесном сотрудничестве с эстонскими коллегами. Далее дело передают в прокуратуру.

Напомним, 31 декабря финские службы задержали грузовое судно Fitburg, которое направлялось из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проходящего через Финский залив от Хельсинки в Эстонию.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте