В Финляндии завершили расследование повреждения подводных кабелей судном Fitburg.

Национальная уголовная полиция Финляндии завершила досудебное расследование в отношении повреждения телекоммуникационных кабелей в Финском заливе в последний день 2025 года, в связи с чем задерживалось грузовое судно Fitburg, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на yle.fi

В настоящее время в статусе подозреваемых остаются четыре человека, в отношении троих действует запрет на поездки.

Отмечается, что расследование вели в тесном сотрудничестве с эстонскими коллегами. Далее дело передают в прокуратуру.

Напомним, 31 декабря финские службы задержали грузовое судно Fitburg, которое направлялось из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проходящего через Финский залив от Хельсинки в Эстонию.