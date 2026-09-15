В Евросоюзе намерены ввести возрастные ограничения на соцсети и чат-боты ИИ.

Европейский союз вскоре предложит ввести запрет на использование соцсетей, платформ для обмена видео, чат-ботов с искусственным и онлайн-игр для лиц младше 15 лет.

Как пишет агентство Reuters, предложение ЕС являются частью законопроекта ЕС о защите прав детей, который глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава технологического ведомства ЕС Зерна Вирккунен представят в четверг, 17 сентября, пишет rbc.ua

"Подход союза должен позволять несовершеннолетним пользоваться огромным потенциалом цифровых услуг, одновременно защищая их от злоупотреблений эксплуатации. Необходимо ограничить доступ технологических компаний к нашим детям, а не наоборот", - говорится в документе.

Предложение Еврокомиссии, которое также будет касаться платформ видеоигр, предусматривает постепенный доступ к различным услугам в зависимости от возраста. При этом обстоятельства, возлагаемые на компании, будут зависеть от типа услуги и возраста детей.

Что известно о деталях предложения

Согласно документу, компаниям придется платить надзорный сбор для финансирования деятельности регуляторов по контролю за соблюдением правил и надзору.

В материалах сказано, что дети в возрасте от 15 лет смогут самостоятельно создавать свои аккаунты, тогда как дети от 13 до 14 лет смогут просить родителей открыть для них аккаунты начального уровня в соцсетях и на платформах для обмена видео. Причем это будет под родительским контролем, с ограниченным кругом контактов и строгими ограничениями по времени.

Для детей в возрасте от 3 до 12 лет аккаунты будут полностью контролироваться родителями и предназначаться только для сервисов, адаптированных для детей и соответствующих строгим стандартам безопасности. Кроме того, дети младше 3 лет не будут иметь доступа к этим сервисам.

Помимо этого, в проекте документа изложены требования к компаниям, в том числе необходимость избегать вызывающего дизайна и вредоносных информационных потоков.

Кроме того, они должны будут предоставить инструменты, которые позволяют детям легко сообщать о вредоносном контенте, а также эффективные инструменты родительского контроля.

"Социальные сети и платформы для обмена видео будут обязаны проверять возраст детей при создании пользователем новой учетной записи, а платформы онлайн-игр должны будут проверять возраст детей перед загрузкой игр", - говорится в материале.

Reuters отмечает, что это самый масштабный план по защите детей от опасностей в интернете. Но в то же время в ближайшие месяцы Еврокомиссии придется доработать проект вместе со странами ЕС и Европарламентом, прежде чем документ сможет стать законом.