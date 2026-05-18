В Европе назвали страны с самым высоким уровнем комфорта для жизни и работы.

Рабочая неделя в Швейцарии длится 42 часа, а оплачиваемый отпуск составляет от 4 до 6 недель в год, передает unian.net со ссылкой на rankingroyals.com

Ежемесячные расходы одного человека вместе с арендой жилья составляют в среднем 3-3,5 тыс. швейцарских франков (3,2-3,7 тыс. долл.). Аренда однокомнатной квартиры в центре Цюриха или Женевы стоит 1,5–2 тыс. франков в месяц (1,6–2,1 тыс. долл.). Обязательное медицинское страхование обходится еще в 300–500 франков (320–530 долл.) ежемесячно.

На продукты жители страны тратят примерно 600–900 франков (640–960 долл.) в месяц. Питание вне дома стоит 25-35 франков (27-37 долл.) за обычное блюдо, а эспрессо в кафе стоит около 4-5 франков (4,25-5,30 долл.). Стоимость месячного проезда в общественном транспорте составляет 70-85 франков (74-90 долл.).

Второе место заняла Дания. Страна известна универсальной системой здравоохранения, бесплатным образованием и масштабной поддержкой семей с детьми. Ежемесячный бюджет на одного человека, включая аренду, здесь составляет 15 500 датских крон (2 320 долл.). Для семьи из четырех человек расходы уже достигают 43 тыс. датских крон (6 350 долл.).

При этом средняя зарплата в Дании превышает 50 тыс. датских крон (6,9 тыс. долл.), что более чем вдвое превышает базовые расходы одного человека.

Третье место в рейтинге досталось Лихтенштейну. Крошечное государство между Швейцарией и Австрией с населением около 38 тысяч человек, а уровень бедности здесь почти нулевой. Однако страна остается одной из самых дорогих для проживания в Европе.

Ежемесячные расходы здесь составляют примерно 2,5–2,8 тыс. долл. Аренда однокомнатной квартиры стоит 1,5–2,5 тыс. франков (1 600–2 650 долл.), а на питание жители тратят еще до 1,2 тыс. франков ежемесячно (1 280 долл.). Средняя зарплата начинается от 7 тыс. франков (7 425 долл.), а специалисты могут зарабатывать 10–15 тыс. франков в месяц (10 600–15 900 долл.)

Четвертое место заняла Ирландия. Самым большим вызовом для жителей страны остается жилищный кризис и стремительный рост стоимости аренды. В Дублине ежемесячные расходы одного человека с арендой жилья составляют 2,9-3,5 тыс. евро (3 145-3 795 долл.). Аренда однокомнатной квартиры в столице превышает 2,5 тыс. евро в месяц (2 755 долл.).

Последним в ТОП-5 вошло самое богатое государство Европы на душу населения – Люксембург. Эта страна также одна из самых маленьких по площади.

Ежемесячные расходы на одного человека здесь превышают 4,3 тыс. евро (4 680 долл.), а на семью из четырех человек – более 6,4 тыс. евро (6 950 долл.). Средняя зарплата в стране превышает 7 тыс. евро (7 590 долл.) в месяц, тогда как высококвалифицированные специалисты могут получать 10–15 тыс. евро (10 840–16 265 долл.). Минимальная зарплата также одна из самых высоких в Европе – более 2,5 тыс. евро в месяц (2 788 долл.).