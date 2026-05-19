theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Мая 2026, 15:13
7 813
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Эстонии впервые сбили дрон, вероятно украинский

В Эстонии сбили из истребителя, вероятно, "заблудившийся" украинский ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития такого аппарата над территорией страны.

В Эстонии впервые сбили дрон, вероятно украинский.
В Эстонии впервые сбили дрон, вероятно украинский.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонская редакция Delfi, цитируя министра обороны Ханно Певкура.

Певкур сообщил, что беспилотник, который залетел в воздушное пространство Эстонии, сбили патрулирующие над странами Балтии истребители над озером Виртсъярв – в центрально-южной части страны, на полпути между ее восточной границей с РФ и побережьем Рижского залива.

"Это первый случай, когда мы самостоятельно сбили беспилотник", – заявил министр обороны.

Он отметил, что, скорее всего, речь идет об украинском БПЛА, который заблудился на пути к целям на территории России.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте