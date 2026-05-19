19 Мая 2026, 15:13
В Эстонии впервые сбили дрон, вероятно украинский
В Эстонии сбили из истребителя, вероятно, "заблудившийся" украинский ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития такого аппарата над территорией страны.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонская редакция Delfi, цитируя министра обороны Ханно Певкура.
Певкур сообщил, что беспилотник, который залетел в воздушное пространство Эстонии, сбили патрулирующие над странами Балтии истребители над озером Виртсъярв – в центрально-южной части страны, на полпути между ее восточной границей с РФ и побережьем Рижского залива.
"Это первый случай, когда мы самостоятельно сбили беспилотник", – заявил министр обороны.
Он отметил, что, скорее всего, речь идет об украинском БПЛА, который заблудился на пути к целям на территории России.