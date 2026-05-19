В Эстонии впервые сбили дрон, вероятно украинский.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонская редакция Delfi, цитируя министра обороны Ханно Певкура.

Певкур сообщил, что беспилотник, который залетел в воздушное пространство Эстонии, сбили патрулирующие над странами Балтии истребители над озером Виртсъярв – в центрально-южной части страны, на полпути между ее восточной границей с РФ и побережьем Рижского залива.

"Это первый случай, когда мы самостоятельно сбили беспилотник", – заявил министр обороны.

Он отметил, что, скорее всего, речь идет об украинском БПЛА, который заблудился на пути к целям на территории России.