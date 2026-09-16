Науседа: РФ намеренно позволяет дронам залетать в страны Балтии.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что дронам, залетающим на территорию его страны или других стран Балтии, могут намеренно позволять отклоняться от курса.

Науседа заявил, что инциденты с дронами в Европе являются очередной попыткой Кремля наказать страны, поддерживающие Украину, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на lrt.lt

"Поведение России становится все более агрессивным. Это все больше указывает на определенную тенденцию. Не желая вступать в прямую конфронтацию с НАТО, Россия пытается нацелить свои действия на те страны, которые являются самыми ярыми сторонниками Украины", – сказал он.

По его словам, Россия может устраивать инциденты в Европе различными, зачастую скрытыми, способами.

"Такие инциденты – как, например, недавно сбитый беспилотник или другие случаи с беспилотниками – не обязательно являются прямым нападением России на НАТО. На данном этапе россияне, вероятно, к этому не готовы и не хотят этого. Но это может быть преднамеренным действием – позволить дрону сойти с курса и попасть на территорию – не обязательно Литвы, а любой из стран Балтии или Польши – чтобы держать общественность в напряжении. Это, несомненно, выгодно России", – добавил Науседа.