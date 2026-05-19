19 Мая 2026, 20:45
13 620
В ЕС из-за новых правил против гринвошинга миллионы упаковок могут оказаться на свалке

С 27 сентября 2026 года в Евросоюзе должны заработать более строгие правила для экологической рекламы на упаковках.

Компании должны будут подробно доказывать заявления вроде «экологичный» или «климатически нейтральный», а знаки устойчивости будут жестче регулироваться. Как рассказали в Ассоциации брендов Германии, в утиль могут попасть кофе, шампуни, стиральные средства, детское питание и продукты длительного хранения.

Проблема в том, что миллионы упаковок уже произведены, заполнены и лежат на складах. Если старые надписи о «зелености» после вступления правил в силу станут юридически спорными, производителям придется либо переупаковывать товары, либо заклеивать прежние заявления.

«В итоге полностью пригодные продукты могут оказаться в мусорке только потому, что изменились правила на упаковке», — сказал глава Ассоциации брендов Германии Патрик Каммерер.

Еврокомиссия, по данным источников, призвала национальные власти применять новые правила «с чувством меры». Но бизнес опасается, что на практике это не спасет от хаоса: некоторые торговые сети в Германии, как утверждают в Ассоциации брендов, уже требуют ввести новые упаковки с июня, то есть еще до вступления норм в силу.

Источник
