eurointegration.com.ua
22 Мая 2026, 19:40
В Елисейском дворце прошли обыски

В четверг, 21 мая, в Елисейском дворце прошли обыски в рамках расследования финансовых махинаций при организации государственных церемоний похорон выдающихся деятелей в парижском Пантеоне.

Судебное расследование было открыто в октябре 2025 года по подозрению в фаворитизме, незаконном извлечении выгоды, коррупции и злоупотреблении влиянием, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на bfmtv.com

Следствие изучает условия, на которых Центр национальных памятников (CMN) присуждал государственные контракты на организацию торжественных церемоний в Пантеоне.

По данным издания Le Canard Enchaîné, которое первым раскрыло подробности дела, правоохранители заинтересовались многолетним сотрудничеством с компанией Shortcut Events. Эта фирма организовывала торжества на протяжении 22 лет. По информации издания, проведение каждой такой церемонии обходилось государственному бюджету примерно в 2 миллиона евро.

Обыск состоялся только после длительных "институциональных переговоров" между прокуратурой и администрацией президента. Это была вторая попытка следователей попасть в Елисейский дворец.

Первая попытка состоялась 14 апреля, однако тогда правоохранителям не предоставили доступ к помещениям. Администрация Эмманюэля Макрона сослалась на статью 67 конституции, которая гарантирует неприкосновенность официальной резиденции главы государства, а также освобождает президента от уголовной ответственности или необходимости давать показания во время пребывания в должности.

