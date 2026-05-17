theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
17 Мая 2026, 21:45
6 285
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Дубае накрыли сеть криптомошенников, которые влюбляли в себя жертв

Правоохранительные органы Китая, США и Объединенных Арабских Эмиратов провели совместную операцию в Дубае и ликвидировали сеть телекоммуникационных мошенников.

В Дубае накрыли сеть криптомошенников, которые влюбляли в себя жертв.
В Дубае накрыли сеть криптомошенников, которые влюбляли в себя жертв.

Об этом сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

По данным следствия, злоумышленники знакомились с жертвами через социальные сети, выстраивали с ними романтические отношения и завоевывали доверие. После этого людей убеждали вкладывать деньги в якобы высокодоходные криптовалютные проекты.

В представители китайской стороны назвали ликвидацию этой сети важным результатом международного сотрудничества. Как уточнили в ведомстве, операция в таком трехстороннем формате прошла впервые. В результате силовики ликвидировали девять пунктов, откуда действовали мошенники. В ходе рейдов задержали 276 подозреваемых.

Ведомство также сообщило, что китайская полиция намерена расширять взаимодействие с другими странами для выявления и ликвидации центров телефонного и интернет-мошенничества, а также задержания причастных к этим схемам.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте