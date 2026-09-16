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dw.com logodw
16 Сентября 2026, 13:08
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В Днепропетровской области российский дрон атаковал автобус: погибли пять человек

В результате российского удара дроном по автобусу в Никопольском районе Днепропетровской области погибли пять человек, ранены семь. ВС РФ также атаковали пассажирский поезд Киев - Николаев.

В Днепропетровской области российский дрон атаковал автобус: погибли пять человек.
В Днепропетровской области российский дрон атаковал автобус: погибли пять человек.

Российская армия атаковала рейсовый автобус в Никополе Днепропетровской области и пассажирский поезд Киев - Николаев. В результате удара российского БПЛА по автобусу в Никопольском районе пять человек погибли, еще как минимум семь пострадали, сообщил утром в среду, 16 сентября, глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает dw.com 

РФ ударила по пассажирскому поезду

Кроме того, ВС РФ ударили по поезду №122 Киев - Николаев, сообщила железнодорожная компания "Укрзалізниця". Благодаря заблаговременному предупреждению мониторинговой команды, локомотивная и поездная бригады, а также все пассажиры были эвакуированы. Для них организованы автобусные трансферы, указывается в заявлении в Telegram.

В ночь на 16 сентября российские войска также атаковали Киев реактивными беспилотниками, в результате чего в Святошинском районе возник пожар в складском здании. По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, пострадал один человек, он госпитализирован.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины написала об ударе российского FPV-дрона по легковому автомобилю в Херсоне. В результате машина загорелась, пожар был потушен. Пострадавших нет. 

ВСУ: Украину атаковали 80 российских дронов

По данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью российские войска, продолжающие войну против Украины, атаковали соседнюю страну 80 ударными БПЛА. Подразделения противовоздушной обороны сбили или подавили 63 дрона. Зафиксировано попадание на семи локациях, а также падение сбитых обломков на двух, указали далее в ВСУ.

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Источник
dw.com logodw
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