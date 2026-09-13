Войска России атаковали Николаев, Киевскую и Одесскую области.

Вечером 12 сентября и в ночь на 13 сентября российская армия атаковала Киевскую и Одесскую области, а также Николаев. В результате удара по отделению "Новой почты" в Одесской области пострадали два человека.

Российская армия вечером в субботу, 12 сентября, и в ночь на 13 сентября атаковала Киевскую и Одесскую области, а также город Николаев. Об этом сообщают местные власти, пишет dw.com

В Одесской области в результате вечерней атаки БПЛА по отделению "Новой почты" пострадали два человека, рассказали глава региональной военной администрации (ОВА) Олег Кипер и представители Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) "Поврежден фасад здания, остекление и грузовой автомобиль", - отметил Кипер.

А в результате атаки по Одессе повреждена многоэтажка, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Это уже второе попадание по многоквартирному дому в городе за сутки.

В Киевской области повреждены склады и частный дом

По данным Киевской ОВА, вечером 12 сентября в Бориспольском районе в результате ударов были повреждены складские помещения, возник пожар. А в Броварском районе повреждения получили склад и частный дом.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе систем ПВО и призывал жителей города оставаться в укрытиях. О воздушных тревогах в разных регионах Киевской области ночью также заявляли в Telegram-канале Киевской ОВА. Информациях о погибших и пострадавших не поступала.

Николаев частично обесточен после атаки

После вечерней атаки по энергетической инфраструктуре Николаева "частично обесточены несколько районов областного центра", рассказал глава местной ОВА Георгий Решетилов в своем Telegram-канале. "Как только ситуация с безопасностью позволит начать работы, энергетики приступят к возобновлению электроснабжения", - указано в посте. После этого Решетилов написал об отбое, а затем о возобновлении воздушной тревоги.