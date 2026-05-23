rupor.md logorupor
23 Мая 2026, 17:22
2 585
В Бухаресте произошла массовая драка между байкерами и фанатами Макса Коржа из Украины

В центре Бухареста произошел конфликт между членами мотоклуба Gremium и группой граждан Украины, приехавших на концерт певца Макса Коржа.

Стычка закончилась госпитализацией одного из украинцев и задержанием четверых участников потасовки, передает rupor.md

Как сообщает издание News.ro, инцидент случился в ночь на 22 мая. Ссора быстро переросла в драку с использованием уличной мебели и тупых предметов. В результате столкновения 51-летний украинец получил травму головы и был доставлен в больницу. Полиция возбудила уголовное дело по фактам нарушения общественного порядка и нанесения побоев.

Представители клуба Gremium выпустили официальное заявление, в котором назвали свои действия «инстинктом самообороны». Байкеры утверждают, что конфликт спровоцировали оппоненты, а на видеозаписях видно, что члены клуба не стремились к физическому столкновению. Они также подчеркнули, что заведение, где произошла драка, принадлежит их другу, и они защищали свою территорию.

Мотоциклисты призвали не связывать их сообщество с политикой, заявив, что не поддерживают войны и не испытывают ненависти к какой-либо нации. Сейчас прокуратура изучает детали дела и видео с камер наблюдения, чтобы установить степень вины каждого из участников.

Источник
rupor.md logorupor
