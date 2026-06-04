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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 Июня 2026, 22:16
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В Брюсселе произошли столкновения во время протестов против реформы образования

В четверг, 4 июня, в Брюсселе студенты протестовали против сокращения бюджета на образование во франкоязычных регионах Бельгии, в результате чего вспыхнули столкновения с полицией.

В Брюсселе произошли столкновения во время протестов против реформы образования.
В Брюсселе произошли столкновения во время протестов против реформы образования.

С начала недели учителя протестовали против сокращения бюджета на образование во франкоязычных регионах Бельгии, а утром 4 июня к демонстрациям присоединились студенты, передает eurointegration.com.ua

Протестующие поджигали электросамокаты и разбивали витрины магазинов и автобусные остановки вблизи Центрального вокзала Брюсселя. Отмечается, что полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Полиция перекрыла улицы вблизи резиденции премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и здания парламента Французского сообщества.

Как отмечается, около 14:00, когда депутаты голосовали за реформу в парламенте Французского сообщества, протестующие пытались войти в здание, выламывая двери, в то время как полиция не давала им добраться до зала заседаний.

Другие протестующие собрались перед полицейскими заграждениями в нескольких метрах от резиденции Де Вевера, а затем двинулись на север по главной дороге, зажигая сигнальные ракеты и перекрывая движение.

Беспорядки вызвали пробки в нескольких районах Брюсселя, и жители были вынуждены искать альтернативные маршруты, чтобы добраться до своих домов.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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