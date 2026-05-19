В Болгарии спорят о затратах на «Евровидение»: "Открывается новая дыра в бюджете".

Премьер-министр Радев и руководство Болгарского национального телевидения уже сообщили, что Болгария примет «Евровидение» в 2027 году. Параллельно начались обсуждения города, который станет местом проведения конкурса. София и Бургас выразили заинтересованность, однако столица считается фаворитом благодаря более развитой инфраструктуре, пишет antena3.ro

Мэр Софии Васил Терзиев заявил, что город лучше всего подготовлен технически, и назвал «Арену 8888» в качестве возможной площадки. «София — самый подготовленный город в Болгарии», — сказал он. Терзиев добавил, что муниципалитет способен организовывать крупные международные мероприятия, но окончательное решение остаётся за центральными властями.

Мэр также отметил, что событие такого масштаба требует координации между учреждениями и заблаговременного планирования. Он подчеркнул: выгода заключается не только в туристическом потоке, но и в укреплении международного имиджа города и Болгарии в целом.

С финансовой точки зрения «Евровидение», как правило, софинансируется Европейским вещательным союзом и учреждениями принимающей страны. Тем не менее основная часть расходов ложится на страну-организатора. Средства поступают в основном из государственного бюджета, от национального телевидения, спонсоров, продажи билетов и другой коммерческой деятельности, связанной с событием.

Последние примеры показывают, что организация «Евровидения» обходится в десятки миллионов евро.

В Швейцарии конкурс 2025 года в Базеле имел бюджет около 38 миллионов евро, а общие затраты оценивались примерно в 65 миллионов евро.

В Швеции «Евровидение» 2024 года в Мальмё обошлось примерно в 28 миллионов евро.

В Великобритании конкурс 2023 года в Ливерпуле потребовал вложений со стороны BBC, правительства и местных властей в размере от 23 до 32 миллионов евро.

Для «Евровидения» 2026 года, которое прошло в Вене, окончательные цифры пока отсутствуют. Однако предыдущие оценки показывали, что только расходы общественного телевидения Австрии могут превысить 30 миллионов евро.

Экономист Михаил Камбарев считает, что проведение конкурса может принести ощутимые экономические выгоды — от туризма и коммерческой активности. Экономический эффект, по его оценкам, может достигать от десятков до сотен миллионов евро в зависимости от масштаба мероприятия и числа посетителей.

Пока основным вопросом остаётся финансирование. Тем не менее, опираясь на недавние европейские примеры, Болгарии, скорее всего, потребуется подготовить десятки миллионов евро для организации «Евровидения-2027». К этой сумме могут добавиться средства от частных спонсоров и поддержка со стороны общественного телевидения.