В Болгарии празднично встретили представительницу страны на «Евровидении» Дару.

Болгария встретила свою королеву «Евровидения». Красная дорожка, флешмоб под «Bangaranga» в аэропорту им. Васила Левского, сотни поклонников с плакатами, национальными флагами, а некоторые даже в настоящих кукерских костюмах, приветствовали Дару в Софии после ее грандиозного триумфа в Вене, сообщает bnrnews.bg

«Я привезла своим поклонникам нечто особенное», - сказала DARA, спускаясь с самолета с наградой в руках, где ее лично встретили глава Пограничной полиции.

Исполнительницу «Bangaranga» приветствовали не только как победительницу, но и как символ исторического момента для болгарской культуры. С поздравлениями к ней обратились министр культуры Евтим Милошев и мэр Софии Васил Терзиев, после чего певица буквально «нырнула» в море встречавших ее поклонников.

«Бангаранга всем! Я очень вас люблю, благодарю, что вы здесь, благодарю за поддержку! Только что нам удалось сделать что-то очень большое для болгарской музыки. Надеюсь, теперь мы поймем, что всем исполнителям и людям, которые создают музыку и искусство в Болгарии, необходимо оказывать больше поддержки. Ведь в нашей стране есть много талантливых людей, которым есть что показать, но нам нужны ваша поддержка и любовь, чтобы мы могли покорить мир», - сказала DARA всем встречавшим ее в аэропорту.

«Я получаю сообщения со всего мира - невероятно эмоциональные, и это дало мне понять, что мы действительно сделали что-то особенное, - заявила музыкальный продюсер DARA Саня Армутлиева в эфире БНТ. - Никакого отдыха! Сейчас ее момент. У нее потрясающая рабочая дисциплина. То, что увидели все, - это не только талант».

«Урок Дары - для всей Болгарии: будущее принадлежит молодым людям», - сказал министр культуры Евтим Милошев для БНТ в софийском аэропорту.

Сразу после победы мэр Бургаса заявил, что хотел бы видеть этот черноморский город местом проведения «Евровидения-2027». Какой именно город Болгарии примет конкурс - предстоит узнать.



