17 Мая 2026, 10:49
9 033
В Белом доме возникли разногласия из-за Ирана

Внутри Белого дома спорят насчет того, что США должны делать с Ираном дальше, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Часть настаивает на том, чтобы возобновить удары по стране, другие — на дипломатии. При этом в окружении президента Дональда Трампа «растет ощущение безотлагательности», сообщает телеканал: властям нужно быстрее найти выход из конфликта, поскольку скоро в стране начнутся промежуточные выборы.

Трамп, по данным CNN, в последние недели склонялся именно к мирному подходу. Он рассчитывает на то, что прямые переговоры вместе с экономическим давлением на Иран убедят местное руководство заключить мирные соглашения. Надежды не оправдываются: Тегеран свои требования к США не меняет.

При этом президента особенно беспокоит продолжающаяся блокада Ормузского пролива, заявляют источники телеканала. Бесят и видимые разногласия в иранском руководстве насчет того, нужно ли Тегерану вести переговоры с США, сообщает CNN. 

«Он пробовал угрозы — это не сработало. Он пробовал переговоры — это тоже не сработало. Он пытается найти способ выбраться из этого тупика», — заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

«У президента Трампа есть все возможные варианты действий. Однако он всегда предпочитает дипломатию. Соединенные Штаты обладают максимальным рычагом давления на режим, и президент примет только то соглашение, которое защитит национальную безопасность нашей страны»,— заявила представитель Белого дома Анна Келли.

Из-за перекрытия Ормузского пролива в мире взлетели цены на нефть и газ. Пару дней назад Дональд Трамп заявил, что сейчас он не думает о финансовых проблемам американцев. Он сказал, что для него важнее разобраться с ядерной программой Ирана.

Источник
