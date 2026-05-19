theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
19 Мая 2026, 09:29
2 956
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Бангладеш из-за вспышки кори погибли 459 детей

В Бангладеш наблюдается одна из самых масштабных за последние годы вспышек кори, из-за которой с середины марта погибли 459 детей.

В Бангладеш из-за вспышки кори погибли 459 детей.
В Бангладеш из-за вспышки кори погибли 459 детей.

18 мая было зарегистрировано шесть новых смертей, одна из которых официально подтверждена как связанная с корью, а пять других — как предполагаемые случаи, связанные со вспышкой заболевания, сообщает daijiworld.com

По информации Главного управления здравоохранения страны (DGHS), в Бангладеш зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных случаев смерти от кори и 384 случая предполагаемой смерти. Количество подтвержденных за сутки случаев кори составило 240, достигнув 7,7 тыс., а число новых предполагаемых заражений — 1274, достигнув порядка 58 тыс.

Больницы по всей стране испытывают значительную нагрузку: с марта в них поступило более 42 тыс. пациентов с подозрением на заражение. Большинство госпитализированных, по данным властей, уже выписаны. Эпидемиологическая обстановка в Дакке ухудшается из-за демонстраций, на которых граждане страны требуют привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к сбоям в закупке вакцин.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте