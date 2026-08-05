В Австрии зафиксировали рекордные 40,8 градуса на фоне новой волны жары в Европе.

Волны жары этим летом катятся по Европе одна за другой, раз за разом обновляя исторические рекорды. Новый рекорд жары был зафиксирован во вторник в Австрии.

В венском районе Штаммерсдорф термометр показал 40,8 градуса. Тем самым был побит прежний национальный рекорд 2013 года, когда в Бад-Дойч-Альтенбурге в Нижней Австрии зарегистрировали 40,5 градуса Цельсия, сообщает Euronews.

Австрийские синоптики ожидают экстремальную жару и в среду. Особенно на востоке страны, где температура вновь приблизится к отметке в 40 градусов.

В Дунае самый низкий уровень воды за долгие годы

Затяжная жара и засуха сказываются и на судоходстве. Из-за экстремально низкого уровня воды на Дунае грузовое судоходство на многих участках реки серьёзно ограничено. Речные круизы во многих местах тоже проводятся с большими ограничениями.

При этом июль в Австрии также выдался необычно жарким и сухим. По данным метеослужбы, в отдельных регионах выпало осадков до 90 процентов ниже нормы для этого месяца.

Жаркие волны случаются всё чаще

Синоптики уже много лет отмечают, что продолжительные периоды жары стали происходить все чаще. Одновременно во многих регионах Европы усиливаются засуха и нехватка влаги. В результате страдают не только люди и природа, но и сельское хозяйство, судоходство и энергоснабжение.

Пока Австрия фиксирует новый температурный рекорд, метеообстановка в Германии также остаётся напряжённой. В зависимости от региона в ближайшие дни вновь ожидаются максимальные значения значительно выше 30 градусов. Там, где при этом не идёт дождь, дополнительно возрастает риск засухи и лесных пожаров.