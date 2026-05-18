В Австрии зафиксировали 500 кибератак на "Евровидение".

Попытки цифровых диверсий не были успешными благодаря принятым комплексным мерам безопасности, заявил в понедельник, 18 мая, руководитель федеральной полиции Австрии Михаэль Такач, передает dw.com

Среди прочего серьезные атаки были направлены на официальный сайт "Евровидения", а также на систему допуска на место его проведения. Злоумышленники пытались нарушить работу различных систем, замедлить их или полностью вывести их из строя, сообщил Такач на пресс-конференции в Вене. При этом он не предоставил никаких данных относительно личности предполагаемых преступников и их возможных мотивов.

В свою очередь министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер отметил, что австрийским правоохранительным органам удалось обеспечить проведение мирного фестиваля. В ходе полуфиналов и финала "Евровидения", а также на местах массового просмотра прямых трансляций и во время связанных с конкурсом демонстраций никаких серьезных происшествий не было зафиксировано, указывается далее.

Для обеспечения безопасности десятков тысяч человек, посетивших мероприятия "Евровидения", были задействованы около 3 500 сотрудников австрийской полиции, а также полицейские спецподразделения из соседней Баварии, сообщили в австрийском министерстве внутренних дел.

Среди прочего спецслужбы также вели мониторинг социальных сетей. В течение недели "Евровидения" наблюдались признаки усиливавшейся "поляризации и радикализации" настроений, конкурс сопровождался демонстрациями против участия Израиля, заявил статс-секретарь по вопросам государственной безопасности Йорг Ляйхтфрид.

Незадолго до начала финального шоу 16 мая были задержаны 14 пропалестинских активистов с закрытыми лицами, они отказались прекратить свою акцию протеста, о проведении которой заранее не были проинформированы власти. Несмотря на требования полиции, демонстранты отказались прекратить акцию. В общей сложности в связи с проведением "Евровидения" были задержаны 16 нарушителей, в том числе человек, попытавшийся проникнуть сквозь ограждение вокруг концертного зала.

В финале "Евровидения" 16 мая в Вене неожиданную победу одержала певица Dara из Болгарии с композицией Bangaranga. Она с большим отрывом обошла главных фаворитов букмекеров - финский дуэт в составе скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена и Дельту Гудрем из Австралии. На втором месте - исполнитель из Израиля Ноам Беттан.