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dw.com logodw
18 Сентября 2026, 11:44
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В аэропорту Мюнхена разрешили провозить жидкости до 2 литров в ручной клади

С 18 сентября в аэропорту Мюнхена на всех линиях досмотра пассажиров заработают современные КТ-сканеры, которые позволяют проверять содержимое багажа без прежних ограничений.

В аэропорту Мюнхена разрешили провозить жидкости до 2 литров в ручной клади.
В аэропорту Мюнхена разрешили провозить жидкости до 2 литров в ручной клади.

Теперь пассажиры смогут провозить в ручной клади напитки, шампунь, парфюм и другие жидкости в емкостях до 2 литров. Более крупные емкости по-прежнему придется сдавать в обычный багаж, пишет dw.com

Аналогичные правила уже действуют, например, в аэропорту Нюрнберга, а также на некоторых линиях досмотра пассажиров в аэропортах Кёльн/Бонн, Берлин-Бранденбург и аэропорту Франкфурта.

Регламент по провозу в ручной клади жидкостей объемом не более 100 мл был введен на всей территории ЕС 20 лет назад после того, как спецслужбы Великобритании 10 августа 2006 года сообщили о раскрытии террористического заговора, целью которого было взорвать несколько самолетов с использованием жидких взрывчатых веществ.

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Источник
dw.com logodw
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