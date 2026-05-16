16 Мая 2026, 13:14
3 994
Утечка радиоактивного вещества произошла на АЭС в Японии

На втором энергоблоке АЭС «Онагава» произошла утечка радиоактивного пара, его работа приостановлена.

Об этом сообщил оператор станции Tohoku Electric Power

«Примерно в 5:15 (17:10) на энергоблоке № 2 атомной электростанции «Онагава»... было выявлено, что из конденсаторного помещения (в контролируемой зоне) на 2-м цокольном этаже было выделено небольшое количество радиоактивного пара», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что клапан, соединенный с дренажным люком, был затянут, подача пара не прекратилась, поэтому реактор был остановлен, а клапан проверен, заявил оператор.

Произошедшее не связано с землетрясением. Причину инцидента будут расследовать. Это событие, как добавила компания, не оказало радиоактивного воздействия на окружающую среду.

