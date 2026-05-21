21 Мая 2026, 20:46
В Бачой Mercedes столкнулся с BMW: один из автомобилей перевернулся
В пригороде Кишинева Бачой произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей. Около 17:40 водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в BMW. От удара вторая машина перевернулась.
«Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. В результате столкновения травмы получила пассажирка BMW. Ей оказали медицинскую помощь прямо на месте происшествия, от госпитализации женщина отказалась», — сообщила пресс-секретарь столичной полиции Кристина Талпэ, передает rupor.md
Правоохранительные органы начали расследование для установления всех обстоятельств случившегося. В связи с инцидентом полиция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и снижать скорость на мокром асфальте.