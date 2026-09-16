Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать «ассоциированным членом» ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать первым «ассоциированным членом» Евросоюза. Об этом она заявила во время ежегодного обращения о положении дел в ЕС в Страсбурге.
На выступлении присутствовал премьер-министр Канады Марк Карни, пишет theins.ru со ссылкой на bloomberg.com
«В этом новом мире мы должны срочно переосмыслить наши партнерства и создавать глобальные коалиции ради нашей устойчивости и демократий. Я хотела бы вместе с вами открыть дверь для Канады, чтобы она стала первым ассоциированным членом Европейского союза», — сказала фон дер Ляйен.
Она также предложила расширить сотрудничество ЕС и Канады в промышленности, технологиях, обороне и энергетике, назвав Арктику одним из возможных ключевых совместных проектов.
Такого статуса сейчас не существует: речь идет о создании новой формы партнерства, которая позволит Канаде теснее интегрироваться с ЕС, не становясь его полноправным членом.
Bloomberg отмечает, что ранее стороны уже обсуждали создание нового альянса в сфере безопасности. Канада, в отличие от Великобритании, получила доступ к SAFE — европейской программе кредитования оборонных закупок объемом €150 млрд.
Среди нерешенных вопросов остаются окончательная ратификация торгового соглашения CETA, которое спустя около десяти лет после заключения еще не одобрили десять стран ЕС, а также разногласия по европейскому углеродному сбору на импорт, правилам в области вырубки лесов и использования пестицидов.
В октябре должен пройти саммит ЕС — Канада в Монреале. По данным источников Bloomberg, к нему стороны могут подготовить соглашение о цифровой торговле.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что прежний «международный порядок, основанный на правилах», фактически прекратил существование, и призывал «средние державы» объединяться для противодействия давлению крупнейших мировых держав.