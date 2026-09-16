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theins.ru logotheins
16 Сентября 2026, 14:29
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Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать «ассоциированным членом» ЕС

​Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать первым «ассоциированным членом» Евросоюза. Об этом она заявила во время ежегодного обращения о положении дел в ЕС в Страсбурге.

Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать «ассоциированным членом» ЕС.
Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать «ассоциированным членом» ЕС.

На выступлении присутствовал премьер-министр Канады Марк Карни, пишет theins.ru со ссылкой на bloomberg.com

«В этом новом мире мы должны срочно переосмыслить наши партнерства и создавать глобальные коалиции ради нашей устойчивости и демократий. Я хотела бы вместе с вами открыть дверь для Канады, чтобы она стала первым ассоциированным членом Европейского союза», — сказала фон дер Ляйен.

Она также предложила расширить сотрудничество ЕС и Канады в промышленности, технологиях, обороне и энергетике, назвав Арктику одним из возможных ключевых совместных проектов.

Такого статуса сейчас не существует: речь идет о создании новой формы партнерства, которая позволит Канаде теснее интегрироваться с ЕС, не становясь его полноправным членом.

Bloomberg отмечает, что ранее стороны уже обсуждали создание нового альянса в сфере безопасности. Канада, в отличие от Великобритании, получила доступ к SAFE — европейской программе кредитования оборонных закупок объемом €150 млрд.

Среди нерешенных вопросов остаются окончательная ратификация торгового соглашения CETA, которое спустя около десяти лет после заключения еще не одобрили десять стран ЕС, а также разногласия по европейскому углеродному сбору на импорт, правилам в области вырубки лесов и использования пестицидов.

В октябре должен пройти саммит ЕС — Канада в Монреале. По данным источников Bloomberg, к нему стороны могут подготовить соглашение о цифровой торговле.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что прежний «международный порядок, основанный на правилах», фактически прекратил существование, и призывал «средние державы» объединяться для противодействия давлению крупнейших мировых держав.

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Источник
theins.ru logotheins
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