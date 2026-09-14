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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Сентября 2026, 12:10
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Премьер Канады объявил о намерении создать "уникальный союз" с ЕС

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о планах начать переговоры об "уникальном союзе" с ЕС. В то же время Карни подчеркнул, что речь о вступлении Канады в ЕС не идет.

Премьер Канады объявил о намерении создать "уникальный союз" с ЕС.
Премьер Канады объявил о намерении создать "уникальный союз" с ЕС.

"Мы не стремимся стать членом Европейского союза. То, к чему мы стремимся – и о чём начнём переговоры, – [это] уникальный альянс с Европейским союзом. Мы разделяем те же ценности, имеем одинаковые приоритеты, и наши сильные стороны очень хорошо дополняют друг друга", – сказал он, цитирует eurointegration.com.ua со ссылкой на cbc.ca

Заявление Карни прозвучало после того, как в субботу газета Wall Street Journal сообщила, что он активно добивается укрепления отношений Канады с ЕС и поручил своей команде определить наиболее амбициозные возможности, не достигающие уровня полного членства.

Кроме того, по данным издания, Карни предложил Канаде принять новый статус "ассоциированного члена".

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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