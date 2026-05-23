Умер исполнитель хита It Takes Two Роб Бэйс.

Об этом сообщили представители артиста в Instagram, передает rbc.ru

Музыкант скончался 22 мая после продолжительной борьбы с раком. В последние минуты рядом с ним находились члены семьи, уточнили представители артиста. За несколько дней до смерти Роб Бэйс отметил день рождения.

Артист стал известен в конце 1980-х как участник дуэта Rob Base & DJ E-Z Rock. Главным хитом группы стала композиция It Takes Two, вошедшая в топ-40 музыкальных чартов и позже получившая платиновый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

В апреле в возрасте 67 лет скончался американский рэпер и диджей Африка Бамбаата. Он был известен как «пионер хип-хопа» и исполнитель трэка Planet Rock, оказавшего влияние на развитие электрофанка.