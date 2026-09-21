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focus.ua logofocus
21 Сентября 2026, 08:36
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Умер 27-летний сын Синди Кроуфорд

Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, скончался в возрасте 27 лет.

Умер 27-летний сын Синди Кроуфорд — в рехабе у него остановилось сердце.
Умер 27-летний сын Синди Кроуфорд — в рехабе у него остановилось сердце.

По данным медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, это произошло 20 сентября, когда он находился в реабилитационном центре, сообщает focus.ua

Причину смерти пока не обнародовали, а вскрытие ещё не завершено.

Семья подтвердила смерть Пресли в заявлении, переданном TMZ близким представителем. Источник, близкий к семье Кроуфорд-Гербер, попросил уважать их частную жизнь: "Семья просит о конфиденциальности в это очень тяжелое и болезненное время".

Умер 27-летний сын Синди Кроуфорд

Пресли был единственным сыном Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, а также братом модели Каи Гербер. Он публично рассказывал о проблемах с психическим здоровьем, а также об употреблении наркотиков и психоактивных веществ.

Пресли Гербер родился в 1999 году в Беверли-Хиллз и, как и его мать, работал моделью. Он начал карьеру ещё в подростковом возрасте, сотрудничал с IMG Models и выходил на подиум для Moschino и Dolce & Gabbana, а также снимался в рекламе Calvin Klein.

В январе 2019 года Пресли был арестован за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему три года испытательного срока, программу для водителей, совершивших вождение в нетрезвом виде, а также два дня общественных работ.

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Источник
focus.ua logofocus
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