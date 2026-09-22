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22 Сентября 2026, 11:22
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Полиция назвала возможную причину смерти сына Синди Кроуфорд

Предположительной причиной смерти Пресли Гербера, сына американской модели Синди Кроуфорд, была передозировка.

Полиция назвала возможную причину смерти сына Синди Кроуфорд.
Полиция назвала возможную причину смерти сына Синди Кроуфорд.

Об этом сообщила пресс-служба полиции города Санта-Моника (Калифорния). «Детективы полиции... расследуют смерть как предполагаемую передозировку. На данный момент нет никаких признаков насильственной смерти», — указано в пресс-релизе. Официальную причину выяснит Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Пресли Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе. В возрасте 15 лет он подписал контракт с модельным агентством IMG Models и дебютировал на подиуме в 2016-м — на показе Moschino в Лос-Анджелесе. За свою карьеру сотрудничал с Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana и Pepsi. Молодой человек открыто рассказывал о борьбе с депрессией и наркотической зависимостью и вел блог, в котором делился подробностями терапии.

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