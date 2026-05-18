Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу
Она уже готова к боевому применению.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Участник оборонного хаба Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу. Разработка длилась 17 месяцев.
Это не адаптированное иностранное или советское оружие - собственная конструкция украинских инженеров, созданная под реалии нынешней войны.
Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов врага.
Ключевые характеристики:
- боевая часть - 250 килограммов;
- способна поражать цели на десятки километров после пуска;
- уникальная конструкция, разработанная с нуля украинскими специалистами.
"Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны", - сказал Федоров.
По словам Федорова, вскоре украинские КАБы начнут работать по целям врага. Планируется масштабирование производства.
Украина последовательно переходит от закупки отдельных решений к созданию собственного высокотехнологичного оружия.