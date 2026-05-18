Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Участник оборонного хаба Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу. Разработка длилась 17 месяцев.

Это не адаптированное иностранное или советское оружие - собственная конструкция украинских инженеров, созданная под реалии нынешней войны.

Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов врага.

Ключевые характеристики:

боевая часть - 250 килограммов;

способна поражать цели на десятки километров после пуска;

уникальная конструкция, разработанная с нуля украинскими специалистами.

"Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны", - сказал Федоров.

По словам Федорова, вскоре украинские КАБы начнут работать по целям врага. Планируется масштабирование производства.

Украина последовательно переходит от закупки отдельных решений к созданию собственного высокотехнологичного оружия.