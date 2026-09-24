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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Сентября 2026, 18:36
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Украина рассматривает возможность экспорта зерна через порты стран Балтии

Украина рассматривает возможности экспорта сельскохозяйственной продукции через порты стран Балтии, однако препятствием остается высокая стоимость логистики.

Украина рассматривает возможность экспорта зерна через порты стран Балтии.
Украина рассматривает возможность экспорта зерна через порты стран Балтии.

Вопрос экспорта обсудили в среду, 23 сентября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий и министр по делам регионов и сельского хозяйства Эстонии Хендрик Йоханнес Террас, пишет eurointegration.com.ua

"Около 70% продукции агропромышленного комплекса должно поступать на внешние рынки. Более 90% агропродукции экспортировалось через черноморские порты. Российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру создают серьезные риски для украинской экономики и стабильности международных продовольственных цепочек. Мы развиваем альтернативные маршруты, однако их возможности ограничены", – заявил Высоцкий.

В настоящее время альтернативные маршруты обеспечивают около 44% необходимых объемов экспорта агропродукции. Украина видит возможность увеличить этот показатель до 50%, в частности, за счет использования балтийских портов.

Основным препятствием остается высокая стоимость логистики. Использование балтийского маршрута добавляет около 100 долларов США к стоимости транспортировки одной тонны украинского зерна. В таких условиях украинские агропроизводители не могут самостоятельно покрывать расходы на транзит через порты Гданьска, Клайпеды или Гамбурга.

По оценкам украинской стороны, через балтийские порты потенциально можно экспортировать до 20 млн тонн зерна. Для компенсации дополнительных логистических расходов необходимо привлечь от 1,5 до 2 млрд долларов США. Украина уже обратилась к Европейскому Союзу и другим международным партнерам с предложением оказать финансовую поддержку для покрытия этой разницы.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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