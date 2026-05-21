21 Мая 2026, 23:55
Участок лестницы Эйфелевой башни продан на аукционе более чем за 450 тыс. евро

Этот пролёт принадлежал первоначальной лестнице башни, соединявшей второй и третий этажи; его демонтировали при установке лифтов в 1980‑е годы.

Всего 24 ступени ржавого цвета, закрученные винтом. Тем не менее именно за 450 160 евро этот участок лестницы был продан в четверг 21 мая на аукционе в доме Artcurial. И не случайно, когда-то эти 24 ступени входили в число 1665, ведущих на вершину Эйфелевой башни, передает euronews.com

Этот фрагмент Железной леди высотой 2,75 метра ранее входил в состав винтовой лестницы, соединявшей второй и третий этажи башни с момента ее открытия в 1889 году. Во время реконструкции монумента в 1983 году и установки лифтов лестницу демонтировали и разрезали на 24 части.

По данным Artcurial, лишь немногие из этих фрагментов «остались во Франции и сохранились у их первых владельцев».

Появление на рынке именно этого фрагмента, происходящего из частной коллекции, где он провел 40 лет, настолько редкое, что стартовая оценка 24 ступеней была установлена в диапазоне от 120 000 до 150 000 евро.

При итоговой цене в 450 160 евро этот фрагмент лестницы Эйфелевой башни, впрочем, далеко не рекордсмен. В 2016 году аналогичный участок, выставленный на торги аукционным домом Sotheby’s, ушел за 523 800 евро.

Кроме того, что покупатели могут похвастаться владением фрагментом одного из символов Парижа, эта покупка включает их коллекцию в очень узкий и престижный круг мест и собраний, где хранится часть лестницы Железной леди.

Фрагменты лестницы, среди прочего, установлены в садах фонда Ёисии в Яманаси (Япония), еще один — возле Статуи Свободы в Нью-Йорке, а также в Диснейленде.

